Назарій Гринцевич загинув на фронті у 22 роки

Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України посмертно військовому парамедику «Азову» Назарію «Грінці» Гринцевичу, який обороняв «Азовсталь» та пройшов російський полон у 19 років. Відповідний указ про присвоєння звання опублікували на сайті Офісу президента у вівторок, 8 липня.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Гринцевичу Назарію Андрійовичу — молодшому лейтенанту (посмертно)», – йдеться в указі Зеленського №467/2025.

Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що готуються укази про надання звання Героїв України для Назарія Гринцевича, а також полковника авіації Дмитра Фішера та бійця 3 ОШБр Віталія Карвацького. На момент публікації у публічному доступі є указ про присвоєння звання лише Назарію Гринцевичу.

Назарій Гринцевич був наймолодшим військовослужбовцем, який брав участь в обороні Маріуполя та «Азовсталі» у 2022 році. Військовий парамедик пройшов російський полон, а після повернення до України продовжив військову службу.

Після повернення до служби Гринцевич став співзасновником та командиром взводу оптичних спостерігачів підрозділу спецпризначення артилерійської групи полку «Азов» «Контакт 12». У травні 2024 року Назарій Гринцевич загинув на фронті. Йому було 22 роки.