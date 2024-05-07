Військовослужбовець загинув у 21 рік на фронті

У 22 році життя на фронті загинув військовий парамедик «Азову» Назарій «Грінка» Гринцевич, який обороняв «Азовсталь» та пройшов російський полон у 19 років. Про загибель оборонця Маріуполя повідомив волонтер та блогер Ігор Лаченков у вівторок, 7 травня.

Назарій Гринцевич був наймолодшим військовослужбовцем, який брав участь в обороні Маріуполя та «Азовсталі» у 2022 році. Військовий парамедик пройшов російський полон, а після повернення до України продовжив військову службу.

З 19 років Назарій Гринцевич служив у полку «Азов» та обороняв Маріуполь

Назарій Гринцевич став співзасновником та командиром взводу оптичних спостерігачів підрозділу спецпризначення артилерійської групи полку «Азов» «Контакт 12». 10 березня Назарію Гринцевичу виповнився 21 рік.

Де саме загинув військовослужбовець, наразі не уточнюється. Допомогти родині загиблого захисника можна тут.

Нагадаємо, 6 травня на фронті загинув чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко. Спортсмен мобілізувався до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення.