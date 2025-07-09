Росіяни застосували проти України 728 ударних безпілотників

У ніч на середу, 9 липня, російські окупанти завдали наймасованішої атаки дронами по Україні. Крім того, росіяни випустили по Україні понад десяток ракет, повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Так, із 20:00 8 липня росіяни атакували Україну 741 засобом повітряного нападу. Більшість повітряних цілей – російські безпілотники.

Вночі окупанти застосували проти низки українських регіонів:

728 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітаторів з російських Брянська, Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла та Міллерова;

сім крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К» з Саратовської та Курської областей;

шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з Липецької області Росії.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Станом на 08:30 українській ППО вдалося збити всі сім ракет Х-101/«Іскандер-К». Крім того, Повітряним силам вдалося знешкодити 718 ворожих дронів. 303 з них збили вогневими засобами, а 415 локаційно втратили.

Результати роботи ППО у ніч на 9 липня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час відбиття атаки застосовувалися українські дрони-перехоплювачі.

«Застосовувалися наші дрони-перехоплювачі – є десятки збиттів, масштабуємо технологію. Працювали й мобільні вогневі групи – теж маємо десятки збиттів. Дякую всім воїнам за влучність», – повідомив Зеленський.

За даними Повітряних сил, ворожі влучання зафіксовані в чотирьох локаціях. Падіння збитих цілей зафіксували у 14 локаціях. Основним напрямком атаки стала Волинська область та Луцьк.

Нагадаємо, мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що нічна атака 9 липня стала наймасованішою з початку повномасштабного вторгнення Росії до України. У Волинській ОВА повідомили, що росіяни випустили щонайменше 50 БпЛА та шість ракет.

Внаслідок атаки на Луцьк зайнялися пожежі в гаражному кооперативі та на місцевому підприємстві.

Крім того, є руйнування на Київщині. Внаслідок нічної атаки зайнялася масштабна пожежа площею 8000 м2 на одному з підприємств, повідомили у пресслужбі ДСНС. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється. Ліквідація пожежі триває.

Наслідки російської атаки зафіксували і на Житомирщині. Там внаслідок ворожого удару пошкоджені виробничі приміщення столярного цеху, а також господарські будівлі та вікна двох багатоповерхових житлових будинків.

«Одна із пожеж, що виникли через ворожі удари, ліквідована підрозділами ДСНС. Друга наразі локалізована, триває її ліквідація. На щастя, за попередніми даними, внаслідок подій ніхто не постраждав», – повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Крім того, пошкодження зафіксували на Дніпропетровщині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Черкащині.