Росіяни завдали комбінованого удару по Луцьку та громаді

У ніч на середу, 9 липня, російські окупанти завдали найбільш масованої атаки на Луцьк та громаду. Внаслідок комбінованого удару ракетами та дронами є загоряння, повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Близько 02:20 Повітряні сили попередили про повітряну загрозу для Волині – йшлося про ворожі безпілотники, які рухалися до західних регіонів. Згодом Повітряні сили повідомили про зліт російського МіГ-31 (носія аеробалістичних ракет «Кинджал») та швидкісні цілі на Луцьк.

За словами Ігоря Поліщука, у ніч на 9 липня росіяни здійснили найбільш масовану атаку на місто. Втім, скільки саме окупанти випустили по Луцьку, міський голова не уточнив.

«Маємо загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств. Решта ушкоджень зʼясовується», – повідомив Ігор Поліщук.

Станом на 06:15 інформація про постраждалих чи загиблих не надходила. Наслідки нічної атаки уточнюються.

Доповнено 07:25. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький повідомив, що вночі у повітряному просторі Волині перебували приблизно 50 ворожих безпілотників та п’ять ракет. Ліквідація пожеж на складах одного з місцевих підприємств, а також гаражного кооперативу триває.

Доповнено 09:27. У пресслужбі ДСНС повідомили, що пожежі в Луцьку вдалося ліквідувати. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Зазначимо, під час атаки на Україну у ніч на 9 липня росіяни застосували рекордну кількість дронів – за даними Повітряних сил, окупанти випустили 728 безпілотників типу Shahed та дронів-імітаторів, а також 11 крилатих та аеробалістичних ракет. Дізнатися статистику роботи української ППО можна тут.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня росіяни також масовано атакували Луцьк. Місцева влада повідомила, що окупанти скерували на місто 15 безпілотників та шість ракет. У місті було влучання у житловий будинок, одна людина загинула та 26 постраждали.