Наслідки російського удару по Луцьку

У ніч на п’ятницю, 6 червня, російські окупанти вчергове здійснили масовану атаку на Україну. Під удар потрапили північ та захід України – зокрема, Київ, Чернігів, Луцьк, Тернопіль, Львівщина та Хмельниччина.

Для повітряної атаки, яка розпочалася ще ввечері 6 червня, росіяни застосували ударні дрони та ракети. Повітряні сили попередили про загрозу російської атаки для всієї України близько 01:00 6 червня.

Внаслідок нічної атаки постраждала низка районів у Києві. За даними КМВА, удар припав на цивільну забудову та інфраструктуру. Зокрема, у Солом’янському районі уламки безпілотників пошкодили 16-поверховий житловий будинок, внаслідок чого почалася пожежа на 11-му поверсі. У Голосіївському районі дрони пошкодили заклад освіти, об’єкт цивільної інфраструктури, АЗС та нежитлову забудову.

У Дніпровському районі окупанти також пошкодили АЗС – за даними КМВА, споруда станції значно пошкоджена. У Дарницькому районі пошкоджені два автомобілі, а в Шевченківському – зона нежитлової забудови. Внаслідок атаки без електропостачання залишилися понад 2100 помешкань на лівому березі.

Внаслідок російського обстрілу також пошкоджені колії метро між станціями «Дарниця» та «Лівобережна». Орієнтовний термін відновлення пошкоджень – одна доба.

За даними мера міста Віталія Кличка, внаслідок нічної атаки станом на 06:30 у Києві відомо про щонайменше чотирьох загиблих. Ще щонайменше 20 людей зазнали поранень, 16 з яких госпіталізували.

Доповнено 11:40. У пресслужбі ДСНС повідомили, що кількість постраждалих внаслідок атаки по Києву зросла до 23 людей. 14 із них – рятувальники.

Доповнено 13:10. Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки на Київ постраждали 27 людей. Крім того, він уточнив, що у місті загинули не четверо, а троє людей.

Голова МВС Ігор Клименко уточнив, що троє з чотирьох загиблих внаслідок атаки по Києву – це рятувальники ДСНС, які працювали під обстрілами. Ще дев’ятеро працівників ДСНС постраждали.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що, рятуючи життя киян, 6 червня загинули співробітники ДСНС Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний.

На Київщині окупанти завдали ударів по території Броварського, Бучанського та Бориспільського району. Внаслідок ударів у районах постраждали приватні будинки та господарські споруди, проте постраждалих немає.

Крім того, росіяни пошкодили колії в регіоні, через що низка потягів рухатимуться із затримкою до 90 хвилин. У пресслужбі «Укрзалізниці» повідомили, що затримуватимуться такі потяги:

№129/130 Мукачево – Полтава

№51/52 Пшемисль – Київ

№785/791 Кременчук, Кропивницький – Київ;

№79 Дніпро – Львів;

№119 Дніпро – Хелм;

№37 Запоріжжя – Київ;

№732 Київ – Запоріжжя;

№44 Івано-Франківськ – Черкаси.

Найбільше запізнюються потяги, які рухаються із заходу до Львова – зокрема, №21/22 Харків – Львів та №103/104 Краматорськ – Львів, які запізнюються на 1 годину 38 хвилин.

Під масовану атаку росіян у ніч на 6 червня також потрапив Тернопіль. За словами голови Тернопільської ОВА В’ячеслава Негоди, російська атака стала для Тернопільської області наймасованішою за все повномасштабне вторгнення.

«Є багато влучань. Приступили до гасіння пожеж і оцінки руйнувань та інших наслідків» – повідомив Негода.

За даними мера Тернополя Сергія Надала, росіяни атакували промислові та інфраструктурні об’єкти в місті.

«Щільно зачиніть вікна. Частина Тернополя без електроенергії. Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. Можлива відсутність напору на верхніх поверхах», – повідомив Надал.

Він додав, що містяни могли чути вигорання газу з балонів на промисловому підприємстві. Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб здійснив заміри повітря та встановив перевищення гранично допустимої концентрації вмісту деяких шкідливих речовин станом на 08:00.

Станом на 07:20 відомо щонайменше про п’ятьох постраждалих внаслідок атаки, повідомив Негода. Ігор Клименко повідомив, що всі п’ятеро постраждалих – рятувальники ДСНС.

Доповнено 09:00. В'ячеслав Негода повідомив про зростання кількості постраждалих внаслідок атаки на Тернопіль. За оновленими даними, у місті постраждали 10 людей. Шестеро постраждалих госпіталізували.

Доповнено 13:10. Кількість постраждалих у Тернополі зросла до 11. Шестеро з поранених – рятувальники.

Також під нічну масовану атаку потрапив Луцьк – місцева влада повідомила, що окупанти скерували на місто 15 безпілотників та шість ракет. У Луцьку, за даними голови Волинської ОВА Івана Рудницького, є влучання у багатоквартирний будинок. Ще багато будівель постраждали від вибухової хвилі.

«Наразі маємо п’ятьох постраждалих осіб. Людей евакуйовано, усім вже надається медична допомога. На щастя, загиблих немає», – повідомив Рудницький.

Наслідки атаки на Луцьк

Доповнено 09:05. У пресслужбі головного управління ДСНС у Волинській області повідомили, що внаслідок нічного удару по Луцьку в місті постраждали щонайменше 15 людей.

«З пошкодженої 9-поверхівки рятувальники та поліцейські евакуювали 5 людей та декілька домашніх тварин. Пошкоджені житловий будинок, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури, зокрема, меблевий цех та ремонтні приміщення», – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Волині.

На місці події працюють понад 100 рятувальників та 25 одиниць техніки.

Також під атаку росіян потрапила Хмельниччина. За даними голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі. Внаслідок атаки пошкоджений приватний будинок, дві господарські споруди, а також паркан і два автомобілі. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок російської атаки немає.

Крім того, окупанти атакували Львівську область. За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, росіяни завдали ударів по області крилатими ракетами та ударними безпілотниками. У Дрогобицькому районі пошкоджений промисловий об’єкт, проте поранених внаслідок атаки немає.

«Крім того, у декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. На місці вже працює аварійна бригада Львівобленерго», – повідомив Козицький.

Також під російську атаку потрапив Чернігів. За даними голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, окупанти завдали комбінованого удару дронами типу «Герань-2», крилатою ракетою та ракетою «Іскандер-М». У місті пролунали 14 вибухів.

«Били по житловому масиву – пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. 4 людей поранені. Трьом із них медики надали допомогу на місці, одного цивільного чоловіка ушпиталили в стані середньої тяжкості», – повідомив Чаус.

Внаслідок атаки пошкоджене підприємство та інфраструктурні об’єкти. За даними голови ОВА, під завалами можуть перебувати люди. Крім того, через обстріл у низці будинків немає світла.

Доповнено 08:55. Внаслідок нічної атаки росіян також постраждала Полтавщина, повідомив голова ОВА Володимир Когут. Там є пошкодження адміністративних будівель та складських приміщень в Кременчуцькому районі. Крім того, на території області зафіксували падіння уламків на приватний будинок.

Внаслідок атаки постраждали троє людей. Один із постраждалих госпіталізований.