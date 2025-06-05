У четвер, 5 червня, російські окупанти повністю знищили будівлю Херсонської обласної військової адміністрації керованими авіаційними бомбами. Під час першого удару, який відбувся вранці, окупанти пошкодили будівлю, а повторний удар знищив її вщент, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Перша атака на Херсонську ОВА 5 червня відбулася вранці – тоді росіяни скинули на центральну частину міста чотири КАБи. В результаті атаки постраждали двоє чоловіків, а будівля Херсонської ОВА була сильно пошкоджена.

На фото, оприлюднених місцевою владою, видно, що внаслідок ранкового удару знищені верхні поверхи у центральній частині будівлі. Також був знищений дах.

Наслідки першого удару по Херсонській ОВА

Другу атаку росіяни скоїли в обід 5 червня. За даними Прокудіна, станом на 15:54 уточнюється інформація про постраждалих.

«Росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації», – повідомив Прокудін та поділився світлиною стану будівлі.

Російські снаряди пробили всі чотири поверхи адміністративної будівлі. На фото видно, що центральна частина споруди повністю знищена.

На знищення будівлі Херсонської ОВА відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що для того, щоб зупинити росіян, необхідна сила.

«Херсон. Будівля обласної державної адміністрації. Російські військові її повністю зруйнували. Два удари авіабомбами. Цілеспрямовані удари, не випадкові. Жодного військового сенсу. Відверто руйнують життя. Абсолютно хворі істоти. Потрібна сила, щоб примусити їх перестати руйнувати і вбивати. І для всіх у світі очевидно, хто саме володіє такою силою, але досі її не застосовує заради миру. На жаль, не застосовує», – написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 5 травня росіяни також атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали 18 людей.