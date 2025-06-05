У Харкові внаслідок масованого російського удару безпілотниками в ніч проти 5 червня постраждали 18 людей, зокрема діти. Про атаку на місто повідомили керівник ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов та пресслужба ДСНС.

За даними влади, о 01:05 російські війська завдали шість ударів БпЛА типу Shahed по Харкову. Прямі влучання зафіксували у два житлові багатоквартирні будинки у Слобідському районі.

«В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна “шахеда” опинилася просто в коридорі. У той момент господарі були вдома – врятувались лише тому, що спали в іншій кімнаті», – розповів Ігор Терехов.

Станом на 04:19 було відомо про 17 постраждалих у Харкові, серед яких – вагітна жінка, четверо дітей та 93-річна жінка.

Як повідомили в ДСНС, через ворожі удари горіли квартира на останньому поверсі житлової 17-поверхівки, квартира на другому поверсі та підвальне приміщення п’ятиповерхівки та три легкові авто.

Наслідки ворожої атаки на Харків, 5 червня 2025 рік (Фото ДСНС та Олега Синєгубова)

Обласна прокуратура показала наслідки масованого удару по Слобідському району Харкова.

Доповнено о 10:28. У МВС повідомили, що кількість постраждалих у Харкові зросла до 18 людей, серед них – четверо дітей.

Нагадаємо, унаслідок атаки російських БпЛА на Прилуки Чернігівської області 5 червня загинули п’ятеро людей, зокрема однорічна дитина. Ще шестеро людей зазнали поранень. Є руйнування та пошкодження в житловому секторі.