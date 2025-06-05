Рятувальник на місці ворожого удару в Прилуках, 5 червня 2025 рік

Уночі 5 червня російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Прилуках на Чернігівщині. Унаслідок атаки загинули п’ять людей, зокрема однорічна дитина. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

За його словами, російська армія атакувала місто щонайменше шістьма ударними безпілотниками типу «Герань».

«Попередньо відомо про пʼятьох загиблих – з них дві жінки й однорічна дитина, яких знайшли під завалами», – ідеться в повідомленні.

В ОВА також повідомили, що є інформація про шістьох поранених, їх госпіталізували до місцевих лікарень.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що внаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі: знищені два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду й автомобіль.

Пожежа внаслідок російської атаки на Прилуки, 5 червня 2025 року (Фото ДСНС)

Додамо, повітряна тривога на Чернігівщині тривала з 22:42 4 червня до 01:26 5 червня.

Доповнено о 10:23. За даними МВС, у Прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Через удар загинула сім’я рятувальника: його дружина, донька, яка була патрульною поліцейською, та її однорічний син.

«Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога», – ідеться в повідомленні.

Раніше ZAXID.NET писав, що уранці 3 червня Росія завдала удару по центру Сум. Унаслідок атаки загинули п’ять людей та щонайменше 30 постраждали.