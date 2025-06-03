Внаслідок атаки по центру міста є багато поранених, їхня кількість встановлюється

Вранці вівторка, 3 червня, російські окупанти завдали удару по центру міста Суми. Під обстріл потрапили автомобілі в центральній частині міста – внаслідок атаки загинули дві людини та щонайменше 20 постраждали, повідомили у пресслужбі Сумської ОВА.

За даними ОВА, росіяни атакували місто близько 09:30 3 червня. Тип озброєння, яким окупанти завдали удару по центру Сум, встановлюється. Зазначимо, приблизно у цей час пресслужба Повітряних сил повідомила про запуск керованих авіабомб на Сумщину. Згодом у пресслужбі ОВА повідомили про те, що в Сумах було п’ять влучань з російських РСЗВ дальньої дії.

«Відомо про щонайменше один снаряд РСЗВ, що не розірвався. Цей снаряд пробив стіну кімнати звичайної квартири на 9-му поверсі», – повідомив президент України Володимир Зеленський, який відреагував на обстріл.

Внаслідок атаки у центральній частині міста знищені автомобілі, які рухалися дорогою. На місці влучання авто згоріли вщент.

«На жаль, внаслідок ворожого удару в центрі Сум загинула одна людина. Є багато поранених», – повідомили у пресслужбі ОВА.

Кількість постраждалих внаслідок атаки наразі уточнюється. Поранених людей доставляють до медичних закладів у Сумах.

Доповнено 10:23. У пресслужбі Сумської ОВА повідомили, що кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до двох. Крім того, щонайменше 20 людей зазнали поранень, серед них – четверо дітей.

«Внаслідок влучань пошкоджений медичний заклад, автівки та будинки», – повідомили у пресслужбі ОВА.

Наразі на місці розгорнутий штаб з ліквідації російського обстрілу.

Доповнено 10:55. Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Суми зросла до трьох людей.