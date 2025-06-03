Наслідки атаки росіян на Чернігівщину 3 червня

У ніч на вівторок, 3 червня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників. Під атаку потрапили Чернігів та Одеса, а також населені пункти на Харківщині та Полтавщині, повідомили у пресслужбі ДСНС та місцевих адміністраціях.

Так, уночі 3 червня росіяни застосували ударні дрони проти Чернігова. Там ворожі БпЛА влучили у промислове підприємство. За даними ДСНС, у місті постраждали чотири людини, є руйнування цивільної інфраструктури.

«У житловому секторі згоріли будинок, господарська споруда, гараж і три авто. Одна людина травмована, пошкоджено ще чотири автомобілі та близько восьми будівель. Пожежу ліквідовано. Ще одна пожежа виникла біля житлового будинку: згоріло авто, уламками травмовано трьох людей, пошкоджено п’ять автомобілів, магазин та скління багатоповерхового будинку», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Також російські дрони вчергове атакували Одесу – за даними рятувальників, внаслідок удару по місту зайнялися пожежі. Наймасштабніше з них сталася у складських приміщеннях із харчовими продуктами.

Внаслідок нічної атаки в місті постраждали чотири людини. Їхній стан наразі невідомий.

Крім того, росіяни завдали ударів по Харківщині – під удар потрапило місто Балаклія. Голова міської військової адміністрації Віталій Карабанов повідомив, що внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна зазнала поранень. За даними посадовця, частина БпЛА влучила у цивільне підприємство та відкриту місцевість.

Також окупанти атакували територію поштового термінала у передмісті Харкова. Сталася масштабна пожежа. Горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 м2.

На місцях подій працюють рятувальники та правоохоронці.

Зазначимо, у ніч на 3 червня у тимчасово окупованих регіонах Запоріжжя та Херсонщини масово зникло світло – російська окупаційна влада заявила, що відключення сталися через масовану атаку дронів, традиційно звинувативши Україну.