Місцеві мешканці поширюють фото загорянь на підстанціях

У ніч на вівторок, 3 червня, на тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської областей сталися масштабні відключення електроенергії. Російські гауляйтери на ТОТ заявили про масовану атаку українських безпілотників, через яку начебто і зникло світло, передає агентство Reuters.

Окупанти повідомили, що уламки нібито збитих українських дронів пошкодили високовольтні об’єкти, що спричинило відключення електроенергії. Критичну інфраструктуру переводять на резервні джерела живлення.

Місцеві мешканці поширюють світлини, на яких видно загоряння на місцевих підстанціях.

Загоряння на ТОТ Запоріжжя вночі 3 червня

Призначений Росією гауляйтер тимчасово окупованої частини Запоріжжя Євгєній Бєліцкій написав у телеграмі, що електропостачання немає у всіх частинах області, які наразі підконтрольні Росії. Йдеться про Бердянський, Мелітопольський, частину Пологівського та Васильківського районів.

В останньому згаданому районі розташована Запорізька АЕС. За даними росіян, відключення не вплинули на роботу станції – наразі ЗАЕС працює у звичному режиму холодного зупину без вироблення електроенергії.

Українська сторона наразі ситуацію не коментувала.