Пожежа внаслідок атаки БпЛА на Курську область, 31 травня 2025 рік

У ніч проти 31 травня Курську область РФ вчергове атакували безпілотники. Під ударом були пункти дислокації російських окупантів, а також залізнична станція. Про це повідомили телеграм-канали, а також OSINT-проєкти.

За даними жителів російського Рильська, що на Курщині, деякі з безпілотників влучили в готель, де базувались російські військові. Є поранені та загиблі серед окупантів.

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Згодом телеграм-канал Exelenova+ повідомив про успішні удари по двох пунктах дислокації терористичних формувань РФ.

Окрім того, ще один приліт зафіксували по залізничній станції під Льговом Курської області. Там після атаки БпЛА виникла пожежа площею кілька кілометрів.

Повідомляється, що супутники NASA зареєстрували багато теплових сигнатур на станції. За даними OSINTtechnical, настільки масштабна пожежа може свідчити про горіння боєприпасів чи палива.

Пожежа під Льговом, 31 травня 2025 року (Фото телеграм каналу Exilenova+)

Виконувач обов’язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн повідомив про 14 постраждалих унаслідок атаки на Льговський і Рильський райони. За його словами, у Рильську безпілотники влучили у дві п’ятиповерхівки. У двох квартирах сталися пожежі, вибито вікна, посічено фасади в низці будинків. У селищі Артакове Льговського району через атаку БпЛА загорілися дві будівлі та гараж.

Також сьогодні уночі у місті Тайшет Іркутської області РФ загорілось локомотивне депо. За даними російських медіа, співробітники МНС локалізували полум’я площею 2 тис. м2. До гасіння було залучено пожежний поїзд. Постраждалих немає. Що стало причиною пожежі, пропагандисти не уточнили.

Зауважимо, на час публікації новини українська сторона офіційно не коментувала удари по об’єктах в Росії.

Нагадаємо, 30 травня в районі бухти Десантна, що в російському Владивостоці, пролунали два вибухи. За даними джерел українських медіа у спецслужбах, вибухи сталися внаслідок спецоперації Головного управління розвідки. Відомо про щонайменше два вибухи в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти.

«Один – в районі КПП, другий – в місці перебування особового складу і командування військової частини. Уражено живу силу, військову техніку, спецзасоби», – зазначило джерело.