Вибух стався поряд із багатоповерхівкою

У ніч на четвер, 29 травня, в російському місті Ставрополь під час вибуху загинув заступник мера міста Заур Гурцієв. Про це повідомив губернатор Ставрополя Владімір Владимиров.

«Внаслідок нічного інциденту на вулиці Чехова в Ставрополі загинув ветеран СВО учасник програми «Час героїв» Заур Гурцієв», – йдеться у повідомленні губернатора.

Заур Гурцієв

За його словами, на місці події працюють правоохоронні органи та спецслужби. Житловий будинок не постраждав, пошкодженно лише кілька автомобілів, котрі були припарковані поруч. Владимиров відзначив, що слідчі розглядають версію про «український слід» у здійсненні теракту.

Телеграм-канал Astra додав, що Гурцієв загинув внаслідок підриву гранати, вибух стався поряд із багатоповерхівкою. За їхніми даними, загинули також двоє чоловіків, які сиділи на лавці біля будинку та розпивали алкоголь.

Відомо, що Гурцієв керував повітряною частиною боїв за Маріуполь на Донеччині. Російські пропагандисти писали, що він покращив технологію наведення ракет на ціль, що збільшило їхню точність. У вересні 2024 року Гурцієва призначили на посаду першого заступника мера Ставрополя.

Нагадаємо, у ніч на 18 квітня у Брянську вибухнув автомобіль провідного російського конструктора Євгєнія Ритікова – керівника конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу. Цей завод є ключовим розробником та інноватором в секторі створення новітніх засобів РЕБ та РЕР для російської армії.