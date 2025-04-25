Ритіков займався модернізацією засобів радіоелектронної боротьби

У Брянську 18 квітня вибухнув автомобіль провідного російського конструктора Євгєнія Ритікова. Про це у п’ятницю, 25 квітня, повідомило «РБК-Україна» з посиланням на джерела у Силах оборони.

За даними журналістів, у ніч на 18 квітня у Брянську вибухнув автомобіль провідного російського конструктора Євгєнія Ритікова – керівника конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу. Цей завод є ключовим розробником та інноватором в секторі створення новітніх засобів РЕБ та РЕР для російської армії.

Автомобіль Ритікова вибухнув, коли він разом з колегою сів у нього.

«Вірогідно, іншою людиною, яка також загинула внаслідок вибуху, був заступник керівника конструкторського бюро або ж його помічник», – йдеться у повідомленні.

Джерела у Силах оборони розповіли, що Ритіков був відповідальним за модернізацію російського комплексу РЕБ «Красуха». Це одна з найсучасніших станцій радіоелектронної боротьби росіян, її використовують для протидії бортовим радарам ударної, розвідувальної та безпілотної авіації.

Нагадаємо, вранці п’ятниці, 25 квітня, у Підмосков'ї вибухнув автомобіль. Внаслідок вибуху помер 59-річний генерал міністерства оборони Росії Ярослав Москалик.