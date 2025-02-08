Наґайко причетний до ударів балістичними ракетами «Іскандер» по цивільних та військових об’єктах на Сумщині та Харківщині

Російським медикам не вдалось врятувати життя капітана Костянтіна Наґайка – активного учасника повномасштабної війни проти України. Військовий, зокрема, причетний до вбивства 59 цивільних у селі Гроза в жовтні 2023 року. Про це повідомило Головне управління розвідки в суботу, 8 лютого.

«Воєнний злочинець, командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади ЗС РФ (в/ч 03333) капітан Костянтін Наґайко, причетний до ударів балістичними ракетами по території України, зокрема — вбивства 59 цивільних українців у селі Гроза на Харківщині, вмер», – ідеться в повідомленні.



У відомстві нагадали, що 3 січня Наґайко отримав множинні поранення внаслідок вибуху в місті Шуя Івановської області РФ, де проходив військову службу. Трепанація черепа та інша російська хірургія воєнному злочинцеві не допомогла, зазначають розвідники.



«ГУР МО України нагадує – за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата!» – додали військові.

Як писав ZAXID.NET, 3 лютого внаслідок вибуху в житловому комплексі «Алые паруса» у Москві загинув засновник вірменського батальйону «Арбат» Армен Саркісян. Також від вибуху, імовірно, постраждали ексзаступник командира окремого загону спецпризначення управління Кримського територіального командування ВВ МВС Алєг Каспірович та колишній охоронець Віктора Януковича Сєргєй Шкрябатовський.