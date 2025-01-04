Костянтін Наґайко віддавав накази бомбити об'єкти на Сумщині та Харківщині

Унаслідок вибуху в російській військовій частині у критичному стані перебуває капітан Костянтін Наґайко. Військовий причетний до вбивства 59 цивільних у селі Гроза в жовтні 2023 року. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки в суботу, 4 січня.

Як розповіли розвідники, 3 січня у місті Шуя Івановської області Росії стався вибух, унаслідок якого у критичному стані опинився командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії Західного військового округу ЗС РФ капітан Костянтін Наґайко.

«У Наґайка множинні уламкові ураження фактично усіх органів, зокрема мозку – йому зробили трепанацію черепа... У російській 112-й ракетній бригаді ходять пригнічені чутки, що шансів у 29-річного російського вбивці Наґайка майже немає», – ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначають що російський капітан Костянтін Наґайко безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Окупант причетний до ударів балістичними ракетами «Іскандер» по цивільних та військових об’єктах на Сумщині та Харківщині.



«Зокрема, підрозділ Наґайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району – 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них – восьмирічний хлопчик», – кажуть у розвідці.

Там додають, що за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата.

Наразі російське Міністерство оборони не коментувало інформацію про інцидент зі командиром Наґайко.

До слова, 2 січня Сили оборони завдали ракетного удару по будинку культури на Курщині, де саме відбувалась церемонія нагородження російських військових. Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив удар по командному пункту російських військових у селищі Мар’їне Курської області.