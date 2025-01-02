Росіяни заявили про ракетну атаку на Курщину

Вдень четверга, 2 січня, росіяни заявили про ракетну атаку на село у Курській області. Як зазначає Telegram-канал «Крымский ветер», під удар, ймовірно, потрапили російські військові.

За словами виконувача обов’язків губернатора Курської області Алєксандра Хінштейна, під удар потрапили нібито виключно цивільні об'єкти, зокрема, будівля Будинку культури. Постраждалих серед цивільних немає.

«Відбувся незначний обрив однієї ділянки газової труби. Газовики вже розпочали її ремонт, обіцяють закінчити роботу протягом кількох годин. Газопостачання у будинках мешканців відновлено», – заявив Алєксандр Хінштейн.

Однак Telegram-канал «Крымский ветер» пише, що ціллю атаки стало місце розташування російських військових. У мережу потрапило відео з місця події, на кадрах видно, що поруч будівлі, яка потрапила під ракетну атаку, розташовані військові автомобілі.

За даними керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, внаслідок удару є значні втрати серед військових севастопольської 810 бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії. «Крымский ветер» пише, що у Будинку культури відбувалась церемонія нагородження особового складу російської бригади.

Доповнено. О 16:15 Генштаб ЗСУ підтвердив удар по командному пункту російських військоих у селищі Мар’їне Курської області, за 16 км від міста Рильськ.

«Було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення. Дані вогневі ураження, у першу чергу, завдаються, щоб послабити здатність та бажання Російської Федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення», – йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, 20 грудня, під ракетний обстріл потрапило місто Рильськ Курської області. Тоді там пролунало щонайменше 15 вибухів.