У місті Рильськ Курської області виникла пожежа внаслідок ракетної атаки

Вдень п’ятниці, 20 грудня, під ракетний обстріл потрапило місто Рильськ Курської області. Тимчасово виконуючий обов’язки голови Курщини Алєксандр Хінштейн звинуватив в атаці Україну. Додамо, що сам Хінштейн перебуває у Москві.

За словами Алєксандра Хінштейна, під атаку потрапили «соціальні об’єкти» у районі Андрєя Бєлоусова. Там нібито пролунало близько 15 вибухів. Також, внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, однак Хінштейн не назвав їхню кількість.

Російський Telegram-канал Mash заявляє, що місто атакували ракетами MGM-140B ATACMS Block 1A с. Всі ракети нібито збила російська протиповітряна оборона, а внаслідок падіння уламків виникли пожежі.

«Горить будівля педагогічного училища, також пошкоджені осколками будинок культури, фізкультурно-оздоровчий комплекс, школа № 7, пожежна частина та кілька приватних будинків», – йдеться у повідомленні Mash.

Telegram-канал Mash також заявив, що внаслідок атаки загинули семеро людей, ще 26 отримали травми. Глава Курської області запевнив, що всім постраждалим нададуть необхідну допомогу. Зазначимо, що Сили оборони України наразі не коментували події на Курщині.