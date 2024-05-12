Унаслідок вибуху обвалився весь під'їзд будинку

У неділю, 12 травня, під час повітряної тривоги у російському місті Бєлгород обвалився цілий під’їзд десятиповерхівки. На опублікованих очевидцями відео видно, що обвалу передував вибух на нижніх поверхах.

Ракетну небезпеку в Бєлгороді оголосили о 10:17 за місцевим часом. Вже за годину місцеві пабліки повідомили про вибухи і руйнування під’їзду в будинку, який розташований на вул. Щорса, 55а, що на південній околиці міста. На відео з місцевих Telegram-каналів добре видно, що спершу на нижньому поверсі будинку відбувається потужний вибух, а згодом обвалюється весь під’їзд панельної десятиповерхівки. На відео не видно прильоту ракети або безпілотника.

Після того, як на місце події прибули рятувальники, в будинку обвалилась одна з плит десятого поверху. Повідомляється, що під завалами можуть бути працівники рятувальних служб.

Міноборони Росії повідомило, що у під’їзд будинку нібито потрапили уламки збитої засобами ППО ракети «Точка-У», яку запустили з України. Унаслідок обвалу наразі відомо про одного загиблого й 28 поранених.