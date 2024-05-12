Уночі дрони атакували Волгоградський НПЗ, виникла пожежа
БПЛА атакують НПЗ другу ніч поспіль
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Уночі, 12 травня, дрони атакували Волгоградський нафтопереробний завод, який належить корпорації Lukoil. Унаслідок атаки виникла пожежа. Про інцидент повідомило одразу кілька російських Telegram-каналів, опублікувавши відео пожежі. Це вже другу ніч поспіль Волгоградський НПЗ атакують дрони.
Перший вибух на території НПЗ пролунав о 2:30 ночі, другий – о 2:41.
Місцеві мешканці зняли моменти прильотів на відео та поділились ними у соцмережах. На відео добре видно момент влучання та пожежі.
Обережно, відео містить ненормативну лексику!
Російське міноборони повідомило про «низку спроб» атакувати об’єкти на території РФ з боку України. Як повідомляють окупанти, атаки здійснені за допомогою БПЛА літакового типу та оперативно-тактичних ракет «Точка-У». Як це завжди буває, росіяни повідомили про збиття усіх повітряних загроз: двох ракет над територією Бєлгородської області; трьох БПЛА над територією Брянської області; двох БПЛА над територією Липецької області і ще одного безпілотника нібито було перехоплено за допомогою засобів РЕБ над територією Волгоградської області.
Волгоградський НПЗ розташований за понад 400 км від України.
Нагадаємо, в ніч на суботу, 11 травня, дрони також атакували Волгоградський нафтопереробний завод, Тоді ушкодження отримали установки первинної переробки нафти АВТ-1 та АВТ-6 та кабель управління повітряними холодильниками, внаслідок чого відключеними виявилися 7 із них.
Волгоградський НПЗ входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів Росії. НПЗ здатен переробити 14,8 млн тонн сирої нафти у рік. Основним регіоном постачання нафтопродуктів є південь Росії, частина продукції відвантажується на експорт.