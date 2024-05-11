У ніч на 11 травня у місті Бєлгород пролунали вибухи. На опублікованих у соцмережах відео видно приліт невідомого боєприпаса та вибух. Місцеві сайти новин повідомляють про оголошення трьох повітряних тривог поспіль упродовж першої години ночі та про численні вибухи у місті. Унаслідок атаки нібито постраждали восьмеро росіян і 50 будинків, заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Про роботу ППО писав також губернатор Курської області Роман Старовойт, зазначивши, що нібито вдалось збити два українських дрони, а збитки є лише від падіння уламків.

У тимчасово окупованому місті Ровеньки на Луганщині уночі загорілась нафтобаза. Займання сталось після прильоту невідомого боєприпасу, кадри із пожежею оприлюднили у соцмережах. Російські ЗМІ повідомили про трьох загиблих і вісьмох поранених унаслідок атаки на нафтобазу. Окупанти припускають, що удар по Ровеньках здійснили американською ракетою ATACMS.