Кірбі наголосив, що впевнений у спроможності України відбити атаку і не очікує істотного прориву на лінії фронту

Розпочатий під Харковом російський наступ, ймовірно, посилиться, і слід припустити, що росіяни можуть готуватися до прямого нападу на місто, заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Він додав, що США координують з Україною захист від наступу.

Як заявив Кірбі під час брифінгу для преси у п’ятницю, 10 травня, Сполучені Штати очікують, що розпочате наступ Росії на північному сході посилиться і може призвести до того, що Росія захопить частину території України.

Водночас Кірбі наголосив, що впевнений у спроможності України відбити атаку і не очікує істотного прориву на лінії фронту. Він оцінив, що Росія намагається створити «неглибоку буферну зону», щоб мати можливість сильніше обстрілювати Харків.

Речник Ради національної безпеки нагадав, що Росія відійшла від Харкова у 2022 році, щоб зосередитися на бойових діях на сході.

«Тому це дуже цікаво і дуже тривожно. Варто припустити, що ви не робите нічого подібного, якщо ви також не думаєте про більш масштабний напад безпосередньо на місто», – зазначив Джон Кірбі.

Він додав, що США координують оборонні зусилля з Україною, і Пентагон «перевертає небо і землю», щоб вчасно доставити необхідне обладнання.

Кірбі також визнав, що не все обладнання з пакету на 1 млрд доларів прибуло в Україну. Нагадаємо, цей оборонний пакет США виділили Україні ще 24 квітня.

«Але я можу сказати вам, що вони вже мають значну частину обладнання з першого пакету. І ми зробимо все можливе, щоб доставити решту обладнання якомога швидше, щоб вони могли краще захищати себе навколо Харкова і на південному сході, навколо Донецька і Луганська, де росіяни також досягли поступового прогресу протягом останніх тижнів», – сказав Кірбі.

Адміністрація США оголосила в п'ятницю, 10 травня, про надання чергового пакету зброї для України на 400 млн доларів. «Президент Джо Байден дав ясно зрозуміти, що Сполучені Штати та міжнародна коаліція, яку ми зібрали, продовжуватимуть підтримувати Україну, захищаючи її свободу», – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.