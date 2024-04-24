Протягом найближчих годин США почне передавати Україні військову допомогу

Протягом наступних кількох годин США відправлять Україні новий пакет військової допомоги на близько 1 млрд доларів. Зокрема, Україна отримає боєприпаси для ППО, ракетні системи, артилерійські снаряди та бронетехніку. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони США, опублікованому у середу, 24 квітня.

«Міністерство оборони оголосило про значну нову допомогу в галузі безпеки, щоб терміново задовольнити критичні потреби України в сфері безпеки та оборони», – йдеться у повідомленні.

Озброєння, яке увійшло до нового пакету допомоги від США:

ракети RIM-7 та AIM-9M для ППО;

зенітні ракети Stinger;

стрілецька зброя та додаткові боєприпаси для неї, в тому числі 50-го калібру для боротьби з безпілотниками;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм артилерійські снаряди, в тому числі осколково-фугасні та подвійного призначення, вдосконалені звичайні боєприпаси;

105-мм артилерійські снаряди;

60-мм мінометні міни;

бойові машини піхоти Bradley;

протимінні захищені від засідок транспортні засоби (MRAP);

високомобільні багатоцільові колісні машини (HMMWV);

транспортні засоби логістичної підтримки;

тактичні транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання;

протитанкові ракети TOW;

протитанкові системи Javelin та AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

аеродромно-технічне обладнання;

протитанкові міни;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

боєприпаси для знешкодження перешкод;

прилади нічного бачення;

запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США готується передати Україні нову військову допомогу на 1 млрд доларів. За даними CNN, більша частина озброєння, призначеного для України, перебуває на складах у Німеччині та Польщі.

Це перший повноцінний пакет оборонної допомоги від США для України з кінця 2023 року. Законопроект виділення для України майже 61 млрд доларів був заблокований у Конгресі з листопада 2023 року. Палата представників кілька місяців не могла досягнути згоди щодо законопроекту про допомогу Україні через суперечки між демократами та республіканцями.

Зазначимо, що у середу, 24 квітня, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у пакет допомоги увійдуть ракети дального радіюсу дії ATACMS.

«Цими днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями – на всіх рівнях, – щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам. Від “атакамсів” і артилерії, від протитанкової зброї і ракет для “хаймарсів” до необхідної ППО і техніки», – сказав Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня Сенат Конгресу США проголосував за виділення Україні, Ізраїлю та Тайваню додаткового фінансування на понад 95 млрд доларів. 61 млрд призначені для допомоги Україні.

Після голосування Сенату, президент США Джо Байден підписав законопроекти про виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.