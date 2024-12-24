Швидка забрала з місця постраждалого

В тимчасово окупованому Бердянську у вівторок, 24 грудня, вибухнув автомобіль, в якому міг перебувати голова окупаційної ради Василь Нечет. Про це повідомив аналітик Петро Андрющенко.

У вівторок зранку в Бердянську на вулиці Європейська у дворі будинку вибухнув та згорів автомобіль, який належав голові окупаційної ради Василю Нечету.

До окупації Нечет завідував будинком культури «Нафтохімік», а коли в місто прийшли загарбники, він перейшов на бік ворога й брав активну участь у становленні російської влади. Зокрема, зрадник вступив до лав «Єдиної Росії» та був призначений головою окупаційної ради.

За інформацією журналістів «Бердянськ сьогодні», вибух у місті пролунав близько 6 години ранку. Швидка забрала з місця постраждалого, однак хто саме перебував в автомобілі їм невідомо.

На фото Василь Нечет. Фото з відкритих джерел

Виконуючий обов'язки начальника Бердянської міської військової адміністрації Микола Матвієнко у коментарі «Суспільному» повідомив, що внаслідок вибуху поранено так званого голову окупаційної ради міста.

«Його повезли до лікарні, проте інформація щодо його стану наразі відсутня», – зазначив він.

Нагадаємо, 17 грудня у Москві біля під’їзду одного з будинків пролунав вибух, внаслідок якого загинув 54-річний командувач військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії Ігорь Кірілов і його водій.