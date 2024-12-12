Він впроваджував нові безпілотники для атак по Україні

Заступника генерального конструктора КБ «Марс» і начальника відділу програмного забезпечення Міхаіла Шатского ліквідували у Москві. Про це у четвер, 12 грудня, повідомило «Суспільне» з посиланням на джерела у спецслужбах.

Відомо, що Шатскій займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69 та впроваджував нові безпілотники для атак по Україні.

Про ліквідацію росіянина також 12 грудня написав російський журналіст Александр Невзоров. За його словами, за операцією стоять українські розвідники.

«Силами ГУР у Москві ліквідовано особливо шкідливого злочинця – заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення КБ «Марс» Михайла Шатського. Він займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69, впроваджував нові БПЛА і винен у смерті тисяч невинних українців», – йдеться у повідомленні.

Telegram-канал Astra зазначає, що кіллер застрелив Шатского у районі Кузьмінського лісопарку. Вбивця втік з місця події.

Відзначимо, що конструктивне бюро «Марс», де працював Шатський, займається розробкою бортових систем автоматичного управління і навігації авіаційними і космічними літальними апаратами.

Нагадаємо, 7 листопада стало відомо, що в Україні ліквідували командира 5-ї мотострілецької бригади генерал-майора Павла Клименка. Він організував катування російських військовослужбовців на території покинутої шахти в окупованому Донецьку.

Наприкінці листопада у Донецькій області ліквідували російського полковника Алєксандра Лєбєдєва.