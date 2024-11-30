Ліквідували полковника Алєксандра Лєбєдєва 26 листопада

У Донецькій області ліквідували російського полковника Алєксандра Лєбєдєва. Про це повідомили у п’ятницю, 29 листопада, російські Telegram-канали.

Як зазначають російські пабліки, заступник комбрига 9-ї ОМБр 51-ї армії збройних сил Росії загинув у вівторок, 26 листопада. Деталей про його смерть не повідомляють, однак зазначають, що ліквідували його у Донецькій області.

За даними росіян, Лебедєв мав науковий ступінь кандидата військових наук та працював у Ростовському інституті Всеросійського державного університету. Там він викладав вогневу підготовку.

Нагадаємо, 7 листопада стало відомо, що в Україні ліквідували командира 5-ї мотострілецької бригади генерал-майора Павла Клименка. Він організував катування російських військовослужбовців на території покинутої шахти в окупованому Донецьку.

У листопаді 2023 року в Україні загинув заступник командира 14 армійського корпусу Росії, генерал-майор Владімір Завадський.

У червні того ж року на Запоріжжі українські військові ліквідували начальника штабу 35 загальновійськової армії Росії генерал-майора Сєрґєя Горячева.