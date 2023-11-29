Завадський був заступником 14-го Армійського корпусу ЗС рф

В Україні загинув заступник командира 14 армійського корпусу РФ, генерал-майор Владімір Завадський. Інформацію, яку напередодні ввечері повідомив у соцмережах Полковник Збройних Сил України Анатолій Штефан «Штірліц», а також низка російських «воєнкорів», сьогодні підтвердила організація випускників Московського вищого загальновійськового командного училища «Кремль», випускником якого був Завадський.

Напередодні локальних російських каналів у Telegram та Watsapp повідомили, що Завадський «підірвався на міні». Повідомлялося, що епізод стався 28 листопада, близько 14:30.

Анатолій Штефан спочатку заявив, що інформація про ліквідацію російського генерал-майора потребує уточнення, але згодом із власних джерел остаточно підтвердив «успішну демобілізацію» Завадського. Зрештою, російські пропагандисти також видали «офіційну» версію, яка збігається з версією «Штірліца». Є інформація, що це сталося в районі села Кринки, що на лівому березі Херсонщини.

На сьогодні це 12-те повідомлення про загибель найвищих офіцерів армії РФ в Україні. З них Росія підтвердила загибель сімох, фактично включно із Завадським.

Згідно з даними розвідувальної OSINT-спільноти Inform Napalm, командуючий Таманською дивізією генерал-майор Володимир Завадський нібито був поранений та евакуювався з Ізюму під час успішного наступу українських військ у Харківській області у 2022 році. Портрет Завадського у РФ використовували для реклами військової служби за контрактом.

Портрет Завадського у РФ використовували для реклами військової служби за контрактом (фото Inform Napalm)

В нього залишилися дружина та двоє синів, старший з яких навчається у Тверському суворовському військовому училищі. Свого часу портрет молодого Завадського Росія використала для реклами військової служби за контрактом.