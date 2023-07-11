У вересні 2022 року Олега Цокова поранили у районі Сватово на Луганщині

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що сьогодні, 11 липня, в районі Бердянська, було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. Пізніше цю інформацію підтвердили російські пропагандистські Telegram-канали і полковник ЗСУ Анатолій Штефан «Штірліц».

За словами радника мера Маріуполя, у вересні 2022 року генерал-лейтенанта російської армії поранили, але він вижив.

«У вересні 2022 його вже трьохсотили (поранили – ред.), але він вижив. Зараз кажуть, що могілізація проведена остаточно», – написав Андрющенко.

Російська військова пропаганда пізніше підтвердила, що ЗСУ завдали ракетного удару по командному пункту російських загарбників у районі тимчасово окупованого Бердянська, під час якого було ліквідовано заступника командувача Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенанта Олега Цокова, який два рази воював проти Чечні, Сирії та був причетний до окупації Криму.

Як пише LIGA.net з посиланням на ресурси російських пропагандистів, Цоков був ліквідований нібито внаслідок влучання ракети Storm Shadow по запасному командному пункту 58-ї армії ЗС РФ біля Бердянська. Місцеві проукраїнські Telegram-канали пишуть, що удар припав на готель «Дюна». Як стверджують бердянські ЗМІ, саме там російські загарбники «приховували ЗКП». За словами місцевих жителів, вночі у напрямку готелю курсували машини «швидкої допомоги».

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан «Штірліц» пізніше опублікував допис із зображенням Цокова та заявив «Москалі підтвердили. Смерть оркам!»

Нагадаємо, що 23 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що у районі Сватово на Луганщині українські військові поранили генерал-майора Олега Цокова.

Що відомо про генерал-майора Цокова.

Олег Цоков народився 23 вересня 1971 року. Закінчив Ташкентське вище загальновійськове командне училище та військову академію ім. Фрунзе. Брав участь у кількох збройних агресіях Росії, зокрема, у першій та другій чеченських війнах.

У серпні 2022 року став командиром 144 гвардійської мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії росії, яка базується у Смоленську.

Має нагороди за участь у «військовій операції» у Сирії та так зване «повернення Криму».