Українські військові ліквідували командира російського батальйону «Терек»

Сили оборони України ліквідували командира російського батальйону «Терек» з позивним «Кедр». Про це 4 листопада повідомив підполковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Обставини ліквідації окупанта не уточняються. Відомо, що добровольчий батальйон «Терек» наразі воює на Донеччині. Ліквідований комбат був кавалером двох орденів мужності, а також інших російських державних нагород. Також «Кедр» був учасником війни в Афганістані і Чечні.

Російський батальйон «Терек» було створено влітку 2022 року, до його складу набирають переважно добровольців з так званих «російських козачих формувань». З відкритих джерел відомо, що за час повномасштабної війни «Тереку» вдалося завербувати понад 1200 російських найманців.

До слова, у жовтні Збройні сили України знищили відомого російського бойовика Алєксандра Можаєва на прізвисько «Бабай», який воював проти України та брав участь в окупації східних регіонів України.