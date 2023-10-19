Алєксандр «Бабай» Можаєв (по центру) загинув на Запорізькому напрямку

Збройні сили України знищили відомого російського бойовика Алєксандра Можаєва на прізвисько «Бабай», який воював проти України та брав участь в окупації регіонів України. Росіянина ліквідували на Запорізькому напрямку, повідомив у четвер, 19 жовтня, підполковник Анатолій Штефан.

«Алєксандр Можаєв "Бабай" нарешті добігався. Дякую воїнам на Запорізькому напрямку», – повідомив Анатолій Штефан.

Інформацію про загибель відомого терориста ввечері 18 жовтня підтвердили російські пропагандистські ЗМІ. Росіяни повідомили, що Можаєв пішов воювати проти України під час повномасштабного вторгнення, щоб заробити грошей.

Зазначимо, Алєксандр «Бабай» Можаєв брав участь в окупації Криму та вторгненні Росії на Донеччину та Луганщину у 2014 році. На Донбасі «Бабай» брав участь у бойових діях за Слов’янськ та Краматорськ, будучи командиром «Вовчої сотні».

Сам Можаєв заявляв, що поїхав воювати проти України, тому що його розшукує російська міліція за спробу вбивства. Згодом, після окупації частини Донбасу, він втік – спочатку до Криму, а потім до Бєлорєчєнска, що у Краснодарському краї Росії. До України «Бабай» повернувся вже під час повномасштабного вторгення та брав участь у боях на Запорізькому напрямку.