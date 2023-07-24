ЗСУ ліквідували ще одного російського полковника – Євгенія Вашуніна

Сили оборони України ліквідували полковника російської армії Євгенія Вашуніна. Про це у понеділок, 24 липня, повідомили пропагандистські ЗМІ.

Про загибель Вашуніна, який керував полком, сформованим здебільшого з петербурзьких мобілізованих, також повідомив речник законодавчих зборів Санкт-Петербурга Олександр Бєльський, пише видання «Фонтанка».

За його словами, полковник був смертельно поранений ще 14 липня, коли пішов на допомогу загону «Шторм», який опинився в оточенні.

«Під час зіткнення полковник Вашунін був відсічений від однополчан і серйозно поранений. Попри вжиті заходи самодопомоги, він помер», – заявив спікер.

Зазначимо, що «Ленінградський полк» був сформований у рамках часткової мобілізації в Росії минулого року. Згідно з дорученням Бєльського, для цього полку було виготовлено спеціальні шеврони. 26 квітня Вашунін був присутній на пленарному засіданні Законодавчих Зборів і вручив губернатору Олександру Бєглову один із таких нарукавних знаків.

Зазначимо, що за час повномасштабного вторгнення лише за офіційними даними Генштабу ЗСУ, на війні проти України знищили 242620 окупантів. 660 з них ліквідували за минулу добу, 23 липня.