Растіслав Журавльов входив у десятку провідних російських воєнкорів

В Україні ліквідували російського пропагандиста Растіслава Журавльова, який працював воєнним кореспондентом кремлівської пропагандистської агенції «РИА Новости». Смерт свого працівника агенція підтвердила в суботу, 22 липня.

З повідомленнь агенції випливає, що знищений пропагандист не лише висвітлював події війни, але й, наприклад, доставляв російським окупантам листи від дітей одного з інтернатів. Він входив у десятку провідних воєнних кореспондентів Росії.

«РИА Новости» повідомляє, що обстріл стався у районі населеного пункту П’ятихатки на Запорізькому напрямку, де під обстріл потрапила група російських пропагандистів. Під час цього обстрілу також отримав поранення фотокореспондент згаданої агенції Канстантін Міхальчєвскій, а ще – журналіст газети «Известия», ім’я якого не називають. Міхальчєвского доставили до лікарні в окупований Мелітополь.

Нагадаємо, 20 липня під Красногорівкою на Донеччині знищили російського пропагандиста Міхаїла Лучіна.