Воєнкора Міхаїла Лучіна ліквідували на Донеччині

У Донецькій області ліквідували російського пропагандиста, автора Telegram-каналу «Міша на Донбасє» Міхаїла Лучіна. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами окупантів, Лучіна ліквідували під Красногорівкою, під час наступальних дій бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Лучін також був військовослужбовцем армії РФ і оператором БПЛА. Саме він «засвітив» один з перших випадків використання росіянами хімічної зброї. В соцмережах також публікується відео з ймовірним моментом ліквідації Лучіна.

В квітні стало відомо про хакерський злом аккаунта пропагандиста на AliExpress. Повідомлялося, що Лучін зібрав 25 тис. доларів на закупівлю безпілотників для росіян і оформив замовлення на сайті. Хакери зламали його аккаунт і замінили в замовленні дрони на фалоімітатори і страпони.

До слова, раніше українські військові ліквідували російського полковника Максіма Харламова. Також минулого тижня в районі Бердянська, було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.