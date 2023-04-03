Міхаіл Лучін (зліва) планував купити дрони для росіян

Українські хакери «Кібер Спротиву» змінили замовлення російського волонтера та блогера Міхаіла Лучіна, який спонсорує війну в Україні, замовивши замість БПЛА для окупантів секс-іграшки. Товари на 25 тис. доларів оплатили з картки окупанта, яку він прив'язав до акаунту на китайському торговельному майданчику AliExpress.

Про це повідомили у прес-службі «Кібер Спротиву» у понеділок, 3 квітня. Деякі секс-іграшки вже прийшли Міхаілу Лучіну, який був приятелем загиблого пропагандиста Владлєна Татарського.

«Наш експонат підв'язав “волонтерські” картку до акаунту на AliExpress, а доступ до акаунту віддав нам. Тепер Міша збирає унікальну колекцію піс*нів за 25 000$, які мали піти на закупку БПЛА. Та замість дронів Міша тепер відправить окупантам фури фалоімітаторів, страпонів, й інші корисні кожному росіянину речі, які ми замовили та оплатили з його картки на AliExpress», – повідомили у прес-службі хакерів.

Українські спеціалісти розповіли InformNapalm, що Міхаіл Лучін не може скасувати замовлення фалоімітаторів, оскільки його зробили ще 24-25 березня. Окупант збирав гроші на закупівлю дронів для російських військових, натомість хакери списали 25 тис. доларів на іграшки. У «Кібер Спротиві» зазначили, що використати ці гроші на потреби ЗСУ було неможливо, оскільки всі товари, замовлені карткою росіянина, надсилалися б на його адресу.