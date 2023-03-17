Вдома у зловмисника провели обшук, його техніку правоохоронці вилучили

На Хмельниччині поліція викрила 25-річного чоловіка, який за допомогою комп'ютерного вірусу отримав доступ до понад 10 тисяч користувачів. Вірус зловмисник розробив самотужки. З його допомогою він отримував доступ до чужих пристроїв, викрадав облікові записи та виводив з них гроші.

Про викриття 25-річного чоловіка стало відомо в п'ятницю, 17 березня, після повідомлення прес-служби поліції Хмельниччини. Як встановили слідчі, чоловік розробив вірусне програмне забезпечення, яке представляв як додатки до комп’ютерних ігор.

Потрапивши на пристрої користувачів, програма давала можливість завантажувати та відвантажувати файли, встановлювати й видаляти програми, робити скріншоти з віддаленого екрана, перехоплювати звук з мікрофона і відео з вбудованих або зовнішніх камер.

«Зібравши певні дані, зловмисник опрацьовував їх для подальшого викрадення облікових записів або виведення електронних коштів, які містилися на балансі таких акаунтів. Встановлено, що зловмисник отримав доступ до більш як 10 тисяч комп’ютерів», – йдеться у повідомленні.

На момент проведення обшуку під контролем фігуранта перебувало майже 600 заражених комп’ютерів, до яких він міг приєднатися в реальному часі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем). Санкція статті передбачає від десяти до 15 років тюрми.