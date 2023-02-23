У четвер, 23 лютого, фахівці Держспецзв’язку зафіксували кібератаку на низку вебресурсів українських державних та місцевих органів влади, внаслідок якої було модифіковано вміст кількох сторінок. Про це повідомили в прес-службі відомства.

«На цей час можна стверджувати, що інцидент не призвів до суттєвого порушення працездатності систем та не вплинув на виконання державними органами своїх функцій. Роботу більшості інформаційних ресурсів вже відновлено і вони працюють в штатному режимі», – йдеться у повідомленні.

Фахівці Служби безпеки, Держспецзв’язку та Національної поліції спільно працюють над локалізацією та дослідженням обставин цього кіберінциденту.

У відомстві також зазначили, що напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росія «продовжує нагадувати про себе в кіберпросторі, де вона давно поводиться як держава-терорист, атакуючи цивільні цілі».

Як інформував ZAXID.NET, 31 січня, одразу два львівські інтернет-провайдери зазнали хакерської атаки. Провайдерів «Копійка» та «Ком і Тех» заявили про перебої із наданням послуг через атаку хакерів з Росії.