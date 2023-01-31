«Львівобленерго» відбиває хакерську атаку на свої сервіси

У вівторок, 31 січня, хакери атакували сайт та інші онлайн-сервіси «Львівобленерго». Це, зокрема, унеможливлює подачу мешканцями показників лічильників.

«Сайт «Львівобленерго» та сервіси прийому показників, у тому числі «Персональний кабінет», працюють із затримками через чергову кібератаку», ­– повідомили на сторінці «Львівобленерго» у Facebook.

У компанії зазначили, що працюють на тим, щоб відновити роботу онлайн-ресурсів у повному обсязі. Наразі сайт підприємства недоступний.

Раніше у середині грудня російські хакери атакували сайт та інші інтернет-ресурси «Львівобленерго», однак фахівцям компанії спільно з СБУ вдалося відбити атаку.

Як інформував ZAXID.NET, у вівторок, 31 січня, одразу два львівські інтернет-провайдери зазнали хакерської атаки. Провайдерів «Копійка» та «Ком і Тех» заявили про перебої із наданям послуг через атаку хакерів з Росії.