У вівторок, 31 січня, два львівські інтернет-провайдери зазнали хакерської атаки. Йдеться про провайдерів «Копійка» та «Ком і Тех». Про потужну атаку на свої сервери провайдери повідомили на своїх сторінках у Facebook.

У користувачів інтернет-провайдера «Копійка» інтернет зник увечері понеділка близько 21:30. Спершу провайдер обіцяв впродовж години виправити аварійну ситуацію, проте станом на 12:40 вівторка, частина користувачів все ще залишається без інтернету. «З достовірних джерел отримали інформацію, що дана атака на нашу мережу була здійснена Росією», – написав на Facebook провайдер.

Ще один провайдер, який зазнав хакерської атаки – «Ком і Тех». «Атакуючи або намагаючись знищити інтернет-провайдерів, рашисти намагаються зробити в Україні такий самий інформаційний вакуум, який існує у їхньому Мордорі. Ми без перерви працюємо над відновленням сервісів усіма можливими і неможливими способами!», – повідомили у компанії.

Скільки саме абонентів у Львові залишилися без зв'язку – невідомо. У коментарях до повідомлень користувачі зазначають, що інтернету немає, зокрема, на вулиці Повітряній, Кордуби, Личаківській, Хоткевича, Антоненка-Давидовича та у Брюховичах.

ZAXID.NET спробував отримати коментарі від провайдерів, проте через хакерську атаку сконтактуватися з ними не вийшло.