Ввечері у понеділок, 3 жовтня, хакери проросійського угруповання Cyber Army of Russia заявили про злам українського маркетплейсу з продажу квитків Kontramarka.ua. Листи з таким змістом почали надходити зареєстрованим користувачам інтернет сервісу.

В тексті листів в образливій манері невідомі особи, які називають себе хакерами Cyber Army of Russia повідомляють користувачам про злам системи та потрапляння у відкритий доступ конфіденційної інформації, зокрема особистих даних користувачів.

Скріншот листа від російських хакерів (фото Anna Gutman)

Натомість на самому сервісі Kontramarka.ua. повідомили, що на ресурс наразі здійснюється хакерська атака, а тому на інтернет-сторінці сервісу можуть бути збої, а користувачі могли отримати листа сумнівного змісту. Однак, як запевняють, причин для хвилювання немає.

«В цей самий момент ми відбиваємо хакерську атаку від недолугих російців. На сторінці kontramarka.ua можуть бути збої, ви могли отримати листа сумнівного змісту. Але причин для хвилювання немає: дані про ваші квитки зберігаються на серверах Amazon, платіжні дані ми не збираємо, бо транзакції проходять через відомі світові платіжні системи - не через вебсайт», – йдеться у повідомленні.

Також користувачів просять у випадку, якщо під час оформлення замовлення на сайті сталася помилка, писати на електронну скриньку: mail@kontramarka.ua, а в темі листа вказувати «3.10».

«Руський воєний компютер піде вслід за воєним кораблем – над цим ми працюємо. Слава Україні!», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на момент написання новини сайт сервісу був недоступний.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що Росія готує масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України та її союзників.