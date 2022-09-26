Росія готує масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України та її союзників. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Кремль планує здійснити масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури українських підприємств й установ критичної інфраструктури союзників України. У першу чергу удар буде спрямовано на підприємства енергетичної галузі. При проведенні операцій використовуватиметься досвід кібератак на енергосистеми України 2015 та 2016 років.

Кібератаками ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення насамперед на сході та півдні України. Командування РФ переконане, що це призведе до сповільнення наступальних дій українських Сил оборони.

Також Росія має намір збільшити інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України, насамперед Польщі та країн Балтії.

До слова, у серпні Служба безпеки України викрила двох регіональних керівників групи анонімних мінерів «FR Destructor», яка упродовж двох останніх років здійснювала численні неправдиві повідомлення про мінування у різних регіонах України.