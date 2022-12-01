На Львівщині запровадили нові графіки вимкнень світла

«Львівобленерго» розробило нові графіки подачі та вимкнення електроенергії для споживачів. Такі графіки діють вже з четверга, 1 грудня, завдяки певній стабілізації в енергосистемі України, яку вдалося досягнути після російських обстрілів.

За новими графіками, світло гарантовано подаватимуть 8 годин на добу (двічі по 4 години), ще 8 годин можливі відключення за необхідності, а решту часу (8 годин) будуть відключення.

Новий графік подачі та вимкнень світла на Львівщині (фото «Львівобленерго»)

«Електроенергія подаватиметься двічі на добу по чотири години (разом — 8 годин). В інші години доби слід бути готовим до відключень. Якщо у певний момент ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період — енергетики це роблять», – повідомили у «Львівобленерго» увечері четверга, 1 грудня.

У «Львівобленерго» уточнили ZAXID.NET, що нові графіки вступили в дію вже з четверга, 1 грудня.

Графік подачі електроенергії за групами споживачів (фото «Львівобленерго»)

Графік подачі електроенергії розроблений для трьох груп споживачів. При цьому важливо, що перелік споживачів у групах оновлений та скоригований, тобто групи могли змінитись. Дізнатися, до якої групи належить будинок, мешканці можуть на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла».