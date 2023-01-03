Вдома у мешканця Тернополя вилучили близько 30 тис. сім-карток, які використовували для реєстрації фейкових акаунтів

На Тернопільщині викрили ботоферму, яка поширювала проросійські наративи. З фейкових акаунтів працівники ботоферми виправдовували напад Росії на Україну та тимчасову окупацію її територій, а також дискредитували українських захисників та владу. Відомо, що організатором ботоферми є мешканець Тернополя, однак наразі підозр у цій справі він ще не отримував.

Про викриття ботоферми стало відомо у вівторок, 3 січня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. Як розповів старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Роман Свірський, ботоферму створив мешканець Тернополя за місцем свого проживання. Для її роботи використовував 30 тисяч сім-карток, аби за їхньою допомогою зареєструвати велику кількість облікових записів.

«З фейкових акаунтів у соціальних мережах розповсюджували неправдиву інформацію та протиправний контент, в тому числі, і на веб-ресурсах, що заборонені на території України. Зокрема дописи й коментарі містили прокремлівські наративи, виправдання окупації українських територій, пропаганду війни, дискредитували захисників України або представників органів влади», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуку вилучили близько 30 тисяч сім-карток, 29 GSM-шлюзів, а також комп’ютерну техніку, яка підтримувала цілодобову роботу комплексу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 361 ККУ (втручання у роботу електронно-комунікаційних мереж). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Водночас підозр у цій справі наразі нікому не вручали.