Чоловіка засудили за поширення публікацій на підтримку російських загарбників

Тернопільський апеляційний суд пом'якшив покарання 62-річному тернополянину, якого засудили за підтримку Росії. Замість трьох років ув'язнення йому призначили лише два роки тюрми. Суд взяв до уваги те, що обвинувачений Олександр Чирка перебуває під медичним спостереженням через хворобу Паркінсона.

Про рішення Тернопільського апеляційного суду стало відомо у п'ятницю, 2 вересня, після повідомлення прес-служби установи. Нагадаємо, що Олександра Чирку звинувачували у пропаганді війни. Напередодні та під час повномасштабної війни України з Росією він у інтернеті агітував за Росію.

Як видно на фотографіях, опублікованих СБУ, у своїх дописах чоловік відкрито заявляв, що підтримує Путіна, закликав Кадирова «навести порядок» і поширював публікації російських пропагандистів.

В червні суд першої інстанції призначив йому максимальне за цією статтею покарання: три роки ув'язнення. Не погодившись з цим рішенням, обвинувачений подав апеляційну скаргу, в якій вимагав призначити йому лише умовне покарання.

Під час судового засіданя Олександр Чирка повністю визнав свою провину та просив зважити на стан його здоров'я, оскільки перебуває під медичним спостереженням через хворобу Паркінсона.

«Проаналізувавши матеріали кримінального провадження в межах поданої апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до висновку, що з урахуванням наведених обставин покарання належить пом'якшити. З урахуванням наведеного, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу обвинуваченого Олександра Чирки задовольнила частково. Вирок суду першої інстанції змінила та призначила йому покарання у виді позбавлення волі строком два роки», – йдеться у повідомленні.