Архієпископу вручили підозру за статтею про розпалювання ворожнечі

СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП. Як встановило слідство, священнослужитель з анонімного акаунту в Facebook поширював антиукраїнські дописи. Також у нього вдома і в приміщеннях семінарії під час обшуків виявили літературу з проросійською пропагандою. За скоєне йому загрожує до трьох років ув'язнення. Зазначимо, що з 2018 року Почаївську духовну семінарію очолює архієпископ Йов Смакоуз.

Про вручення підозри стало відомо у п'ятницю, 9 грудня, після повідомлення прес-служби СБУ. «Архієпископ поширював через соцмережі дописи, якими принижував національну честь та гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті. Щоб «розганяти» деструктивний контент, ректор установи використовував анонімний профіль у соцмережі Facebook, а для підготовки своїх «публікацій» користувався наративами російських пропагандистів», – йдеться у повідомленні.

Крім того, під час обшуків за місцем проживання і в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили літературу, яка повторювала тези російської пропаганди щодо внутрішньої ситуації в Україні.

Наразі архієпископу повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності). Санкція статті передбачає максимум до трьох років ув'язнення.

Додамо, що згідно з інформацією на сайті Почаївської семінарії, її ректором є архієпископ Йов Смакоуз. Чоловікові 58 років, він уродженець Почаєва. Тривалий час він керував парафіями УПЦ МП в Канаді, а в 2018 році його призначили ректором Почаївської духовної семінарії.