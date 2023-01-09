Йов Смакоуз очолює Почаївську духовну семінарію УПЦ МП з 2018 року

Ректор Почаївської духовної семінарії УПЦ МП Йов Смакоуз отримав 8,5 тис. грн штрафу за розпалювання релігійної ворожнечі. Підозру в цій справі священнослужитель отримав в грудні минулого року. Тоді чоловік з анонімного акаунта поширив на сторінці в Facebook допис, яким зацікавилось СБУ. У вироку немає цитат з цього допису, відомо лише, що лінгвістична експертиза встановила у ньому ознаки розпалювання релігійної ворожнечі. Йов Смакоуз співпрацював зі слідством та уклав угоду про винуватість, відтак отримав не суворе покарання.

Як з'ясували слідчі, архієпископ ще в листопаді 2019 року зареєстрував у Facebook акаунт під вигаданим псевдонімом. Там він опублікував допис російською мовою. Яким саме був текст цього допису – у вироку не вказано, інформація прихована. Зазначено лише, що за висновками судово-лінгвістичної експертизи публікація містила ознаки розпалювання релігійної ворожнечі.

Під час слідства Йов Смакоуз уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. У ній священнослужитель визнав себе винним та погодився на обумовлене сторонами покарання.

Засідання у цій справі відбулось 4 січня. Як йдеться у вироку Кременецького райсуду, суддя Наталія Шульгач затвердила угоду і визнала Йова Смакоуза винним у порушенні ч.1 ст. 161 ККУ (розпалювання релігійної ворожнечі), призначивши йому 8,5 тис. грн штрафу. Крім того, священник повинен заплатити 9 тис. грн за проведені експертизи. Вирок наразі не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що Йову Смакоузу 58 років, він уродженець Почаєва. Тривалий час він керував парафіями УПЦ МП в Канаді, а в 2018 році його призначили ректором Почаївської духовної семінарії.