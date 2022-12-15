У послушника знайшли російський паспорт. Також виявилось, що він має близьких родичів у Росії

У одному з монастирів УПЦ МП на Рівненщині правоохоронці знайшли послушника з російським паспортом. З'ясувалось, що юнак має близьких родичів у Росії. Наразі СБУ перевіряє, чи співпрацював він з ворожими спецслужбами. Також у ході перевірок двох монастирів знайшли велику кількість проросійської літератури та бланки звернень щодо протидії вакцинації від коронавірусу. Зазначимо, що в цей же день СБУ перевіряла приміщення Львівської єпархії УПЦ МП, де також знайшла там проросійську літературу.

Нагадаємо, обшуки у церквах силовики проводили у середу, 14 грудня. Як повідомляє прес-служба СБУ Рівненщини, працівники відомства разом з поліцією та нацгвардійцями оглядали Свято-Успенський чоловічий монастир та жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища «Юзефін».

Були перевірені всі культові споруди, келії, підсобні приміщення монастирів. Також пройшли перевірку 44 людини. На території монастирів правоохоронці виявили:

велику кількість літератури з ознаками проросійської пропаганди, зокрема, книгу авторства ідеолога російського фашизму Івана Ільїна;

брошури з елементами розпалювання міжконфесійної ворожнечі;

бланки звернень щодо протидії вакцинації від COVID-19.

«Крім цього, співробітники СБУ регіону виявили у послушника монастиря паспорт громадянина РФ та близьких родичів у Росії. Наразі правоохоронці перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора», – йдеться у повідомленні. У якому саме монастирі жив цей послушник, наразі не уточнюють.

Всі вилучені матеріали відправили на експертизу. Наразі кримінальне провадження ще не відкривали.