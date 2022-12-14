Правоохоронці мали розмову з митрополитом Львівським і Галицьким Філаретом

У середу, 14 грудня, під час обшуків на території Львівської єпархії УПЦ (МП) СБУ виявила антиукраїнську літературу та документи щодо сприяння мобілізації в Росії. Обшуки відбулися у Свято-Георгіївському кафедральному соборі УПЦ у центрі Львова та ще в чотирьох церквах Московського патріархату у Львові та в області.

«На території єпархії виявлено антиукраїнську літературу російського видавництва, яка нівелює духовне значення української церкви та пропагує міжконфесійну ворожнечу», – повідомили в СБУ Львівщини за підсумками обшуків.

При огляді робочих кабінетів та особистих речей отців єпархії також знайшли:

фото документу щодо сприяння мобілізації російських громадян - «об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ»;

скрін переписки зі звинуваченням натівців у війні в Україні;

паспорт громадянина України, який фізично вже кілька років не перебуває на території єпархії (його доля невідома) і його розписки щодо повернення боргових зобов’язань.

Під час обшуків вилучили антиукраїнську літературу та інші докази зв'язків з РФ

Всі вилучені матеріали скерували на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Водночас у Львівській єпархії УПЦ МП на випередження повідомленню СБУ заявили, що під час обшуків у Свято-Георгіївському кафедральному соборі УПЦ у Львові та інших храмах антиукраїнських предметів і літератури не виявили, а до духовенства та парафіян жодних примусових заходів не застосовували.

Нагадаємо, у середу, 14 грудня, СБУ провела обшуки в Свято-Георгіївському кафедральному соборі (на вул. Тараса Бобанича, 3) та в Свято-Троїцькому храмі УПЦ МП (на вул. Антоновича, 100) у Львові, а також в трьох осередках УПЦ МП в області – притулку для обездолених у Дрогобичі, церкві Покрову Пресвятої Богородиці у Бориславі, Храмі преподобного Амфілохія Почаївського у Мостиськах.