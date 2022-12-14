Обшуки розпочалися вранці 14 грудня

У середу, 14 грудня, СБУ проводить обшуки в Свято-Георгіївському кафедральному соборі УПЦ Москоського патріархату у Львові. Собор розміщений на вул. Тараса Бобанича в центрі міста. Про це повідомив заступник голови Львівської облради Юрій Холод. Інформацію про обшуки ZAXID.NET також підтвердили в СБУ Львівщини.

«СБУ з обшуками в церкві Московського патріархату у Львові», – написав Юрій Холод у Facebook вранці 12 грудня, оприлюднивши фото з місця події.

Подробиці обшуків в СБУ обіцяють оприлюднити згодом.

Обшуки СБУ на території кафердрального собору УПЦ МП у Львові (фото Юрія Холода)

На думку Юрія Хролода, замість собору УПЦ МП там має бути центр військового капеланства. «Бо прихистку рускава міра точно тут не місце», – вважає заступник голови облради. Він також закликав управління СБУ у Львівській області перевірити церкву-самобуд УПЦ МП на Сихові.