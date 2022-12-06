Острозький райсуд оштрафував прихильника церкви московського патріархату, який пошкодив автомобіль вірянина Православної церкви України під час сварки біля церкви. Інцидент стався в червні цього року, після того, як громада села Хорів вирішила вийти з УПЦ МП. Прихильники Православної церкви зрізали замок на дверях храму, коли на місце приїхали віряни УПЦ МП, один з яких виліз на автомобіль опонента і почав по ньому стрибати. Як наслідок, мікроавтобус Ford Transit зазнав ушкоджень на 10 тис. грн. Суд визнав чоловіка винним у дрібному хуліганстві і призначив 68 грн штрафу.

Як йдеться у постанові Острозького райсуду, інцидент стався зранку 4 червня біля Свято-Петропавлівського храму в селі Хорів. Власник пошкодженого Ford Transit розповів, що 8 травня громада села проголосувала за перехід у Православну церкву України. В подальшому перехід зареєструвала Рівненська ОВА, тож храм перейшов у власність громади. Однак, за його словами, прихильники УПЦ МП відмовлялись віддати ключі до церкви. Тож зранку 4 червня група людей вирішила зрізати замки. В цей час до церкви приїхали прихильники УПЦ МП, один з яких виліз на дах його авто.

«В той час, коли він був на даху автомобіля, то став навмисно підстрибувати, з метою пошкодити автомобіль, від чого на покрівлі автомобіля залишились вм'ятини. Також [чоловік] стукав кулаком по покрівлі його автомобіля. Коли він спустився на землю, то схвалив кувалду та став нею бити автомобіль, генератор, болгарки, які вже не працювали і тому змісту в нанесенні таких ударів не було, при цьому пошкодив їх», – такі свідчення дав власник пошкодженого авто.

Обвинувачений Василь Г. розповів, що того ранку прийшов до храму, бо «йому стало відомо про спробу захоплення храму прихильниками ПЦУ». Він побачив, що декілька людей зрізали болгаркою замок на дверях. Болгарка живилась від генератора, який стояв на мікроавтобусі одного з опонентів. Крім того, за словами обвинуваченого, бус начебто перекривав доступ до входу в церкву, тому він виліз на авто, а тоді зліз з нього, аби дістатись ближче до дверей. Водночас чоловік заперечив, що умисно намагався пошкодити автомобіль і взагалі заперечив свою провину.

Відомо, що поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 296 ККУ (хуліганство), але згодом його закрила через відсутність складу кримінального правопорушення. Згідно з висновком експерта, власник авто зазнав збитків на 10,4 тис. грн.

Суд дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується. «Суд враховує, що, перебуваючи на даху автомобіля, [обвинувачений] не став відразу з нього спускатись, щоб дістатись до вхідних дверей приміщення храму, а став на ньому підстрибувати та бити кулаком руки по даху автомобіля, що призвело до його пошкодження. При цьому, суд враховує і те, що [обвинувачкний] з урахуванням його маси тіла не міг не усвідомлювати, що такі його дії призведуть до пошкодження даху автомобіля», – йдеться у постанові.

Тож суддя Володимир Назарук визнав чоловіка винним у порушенні ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) і призначив йому 68 грн штрафу. Також чоловік повинен сплатити 496 грн судового збору. Зазначимо, що наразі постанова не набрала законної сили, Василь Г. може оскаржити її у апеляційному суді протягом десяти днів.

Зазначимо, що конфлікти у селі Хорів через церкву стаються доволі часто. Не так давно Острозький суд оштрафував на 119 грн юнака, який обматюкав місцевого священика УПЦ МП.