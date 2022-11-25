Конфлікт стався біля воріт Петропавлівського храму у селі Хорів на Рівненщині

Райсуд на Рівненщині призначив 119 грн штрафу юнакові, який обматюкав священика УПЦ МП. Хлопець ввечері разом з друзями підійшов до церкви у селі Хорів та почав знімати звідти український прапор, встановлений біля воріт. До юнака підійшов священик та інші віряни УПЦ МП, між групами розпочалась суперечка. У суді хлопець визнав провину та не заперечував, що справді нецензурно висловлювався до священнослужителя. Суд визнав його винним у дрібному хуліганстві.

Як йдеться у постанові Острозького райсуду, інцидент стався у селі Хорів Острозької громади вночі 5 листопада. «[Обвинувачений] вчинив дрібне хуліганство при наступних обставинах ... біля воріт церкви Свято-Петропавлівського храму нецензурно лаявся та образливо висловлювався на адресу священника, кричав та голосно вигукував нецензурні слова, під час сварки намагався зняти стяг з кріплення біля воріт церкви, розбудив громадян, які проживали поруч, чим порушив громадський порядок та спокій громадян», – йдеться у адмінпротоколі.

Юнак під час судового засідання підтвердив, що дійсно таке вчинив. Він пояснив, що тоді вночі разом з двома друзями прийшов до церкви, аби сфотографуватись на фоні храму та українського стягу. Побачивши, що деревина, на якій закріплений прапор, обмотана скотчем, юнак вирішив відмотати його.

В цей час підійшов священик УПЦ МП та інші люди, які перебували на території церкви. Між ними розпочалась суперечка, під час якої юнак нецензурно висловився до священика. Навіщо ж юнак знімав прапор, у постанові не пояснено, втім, одна з очевидиць зазначила, що хлопець заявляв, що «український прапор не має тут знаходитись».

Суддя визнав юнака винним у порушенні ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) і призначив йому 119 грн штрафу. Також він повинен сплатити 496 грн штрафу. Постанова поки що не набрала законної сили, тож юнак може оскаржити її в апеляційному суді.

Зазначимо, що громада в селі Хорів Острозької громади проголосувала за перехід в Православну церкву України на початку травня цього року. Втім, досі тривають суперечки за місцевий Свято-Петропавліський храм. Наразі питання щодо приналежності храму вирішують у суді.